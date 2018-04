Mike Tyson ganha programa próprio sobre pombos-correio

Tyson, de 44 anos, o pugilista que, num incidente célebre, arrancou parte da orelha de Evander Holyfield com seus dentes durante uma luta em 1997, mostra um lado mais gentil seu num documentário de TV que ainda não estreou: alguém que há anos tem paixão por criar pombos.

Não simplesmente pombos comuns, mas pombos-correio de corrida. Ou, nas palavras do próprio Tyson, "a 'crème de la crème' do mundo dos pombos. Pombos puro-sangue. Os pombos foram os primeiros amigos alados do homem."

O programa "Taking on Tyson" vai estrear em março no canal a cabo Animal Planet. Trata-se de um documentário em seis partes em que o ex-campeão mundial dos pesos-pesados volta a seu bairro de origem, no Brooklyn, para disputar corridas de pombos.

Apelidado de "Iron Mike" nos anos 1980 devido a seu estilo feroz como boxeador, Tyson, no programa, recorda que, quando criança, faltava à aula para fugir do bullying, mas encontrava consolo criando pombos.

Hoje, sua casinha de pombos ocupa uma casa alta ao lado do ginásio onde ele treinou para suas lutas famosas e violentas no ringue. O documentário mostra Tyson e um grupo de outros fãs de pombos treinando suas aves para as corridas.

"É isto que a gente faz. Minha vida foi dedicada aos pombos, mesmo quando eu estava lutando ou preso", disse Tyson a repórteres de TV na quinta-feira.

"Não é um hobby. Isto é algo que a gente vai fazer até o dia em que morrer."

Tyson foi o campeão mundial inconteste dos pesos pesados na década de 1980, mas em 1992 foi condenado por estupro e cumpriu três anos de prisão.

Em 2003, ele declarou falência, e em 2006 se aposentou do boxe profissional. Desde então, ele apareceu nos programas de TV "Entourage" e "Brothers" e fez uma ponta em "Se Beber, Não Case", comédia de 2009.

"Taking on Tyson" foca a cultura complexa das corridas de pombos, mas também revela muito sobre a vida atual de Mike Tyson. O documentário estreia em 6 de março no canal Animal Planet.

(Reportagem de Jill Serjeant)