Mike Myers será o apresentador do MTV Movie Awards Mike Myers, o comediante da série de filmes "Austin Powers", será o apresentador da próxima edição do MTV Movie Awards, em junho, informou o canal nesta quarta-feira. O evento anual, que faz sátira das premiações de Hollywood consideradas mais sérias, distribui prêmios em categorias como "melhor beijo" e "melhor vilão" e tem conseguido boa audiência graças ao seu humor e à presença de estrelas de cinema. "Apresentar o MTV Movie Awards é como uma festa, mas sem ter que sair para comprar cerveja na minivan da sua mãe", disse Myers em um comunicado. "Saímos para comprar cerveja no motorhome de quatro andares do Will Smith." É a segunda vez que Myers apresenta o MTV Movie Awards. Os nomeados serão conhecidos em maio, e o evento será transmitido no dia primeiro de junho. Myers estrela este ano a comédia "O Guru do Amor",