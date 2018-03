Miguel, o tarado sexual do vilarejo

Imagine Shakespeare como um pervertido que aterroriza o seu vilarejo. Calma, isso não é um novo filme de sacanagem! Mas uma redublagem, que é quando se dubla um filme de forma amadora, geralmente com muitas piadas grotescas e uma infinidade de palavrões. Já existem alguns clássicos desse gênero audiovisual (veja abaixo), mas um destaque é o recém-lançado O Retorno de Miguel, uma continuação de O Destino de Miguel. Ambos são dirigidos por André Moraes, e trazem como dubladores os atores Wagner Moura, Lázaro Ramos e Zéu Britto, entre outros. O primeiro vídeo surgiu como uma brincadeira do elenco do programa Sexo Frágil. O trabalho, uma sátira de Shakespeare Apaixonado, ficou cult. O segundo, que também tem no elenco o ator Joseph Fiennes (o Miguel), parodia Elizabeth. Assista-os sem "pré-conceitos": são impagáveis. Batman: Feira da Fruta Clássico Aqui nasceu a redublagem. Dois amigos, em 1981, dublam um episódio do seriado Batman dos anos 60. É o rei do gênero. http://tinyurl.com/feirafruta Chaves: Tráfico na Vila Chapado Seu Madruga fuma um baseado "sem querer querendo" e fica todo bobo. É lógico que Kiko e Chaves resolvem tirar um baita sarro dele. http://tinyurl.com/traficovila Star Wars: Cadê Meu Headphone? Mandão Darth Vader, o Lorde Negro dos Sith, perdeu o seu fone de ouvido e exige que os Star Troopers o encontrem imediatamente. http://tinyurl.com/cadeheadphone Matrix: Só Para Maiores Cabeção No primeiro filme da trilogia, Trinity é homem e os agentes homossexuais. Mais de 20 minutos de besteirol e piadas de duplo sentido. http://tinyurl.com/matrix1 O Sexto Sentido: Pum Sentido Tá saindo... Sabe a cena em que o menino diz que vê pessoas mortas? Então, na verdade a sua apreensão era estar com dor de barriga. http://tinyurl.com/sextosentido O Senhor dos Anéis: No Lord das Bichas Qual anel? Olha a introdução: "era uma vez uma terra medieval em que gnomos fumavam maconha e a veadagem comia solta". Precisa mais? http://tinyurl.com/lordbichas Tela Class: As Tretas de Hong-Kong Dois vezes um Sensacional redublagem que a turma do Hermes & Renato fez do filme As Triantes de Hong-Kong. É uma frase melhor que a outra. http://tinyurl.com/telaclass Pânico na TV: Dança da Manivela Manson O Pânico pegou o começo do show de Marilyn Manson em São Paulo e deixou de fundo o áudio do "clássico" do Asa de Águia. http://tinyurl.com/manivela var keywords = ""; " xmlData = objIO.ServerExecuteXml(xmlData,sError) objXMLDOM.loadXML(xmlData) 'CREATION GUID str_creation_guid_indentifier = objXMLDOM.selectSingleNode("//ELEMENT[@name='stf_creation_guid']").getAttribute("guid") str_creation_guid = "51D146A1E1034C0ABC72E507B0BCE810" xmlData = "" xmlData = objIO.ServerExecuteXml(xmlData,sError) 'CREATION ID str_creation_id_indentifier = objXMLDOM.selectSingleNode("//ELEMENT[@name='stf_creation_id']").getAttribute("guid") str_creation_id = "208979" xmlData = "" xmlData = objIO.ServerExecuteXml(xmlData,sError) 'CREATION DATE str_creation_date_indentifier = objXMLDOM.selectSingleNode("//ELEMENT[@name='stf_creation_date']").getAttribute("guid") str_creation_date = "20080519" xmlData = "" xmlData = objIO.ServerExecuteXml(xmlData,sError) 'CREATION USER str_creation_user_indentifier = objXMLDOM.selectSingleNode("//ELEMENT[@name='stf_creation_user']").getAttribute("guid") str_creation_user = "robotxt" xmlData = "" xmlData = objIO.ServerExecuteXml(xmlData,sError) 'SET FILENAME xmlData = "" xmlData = objIO.ServerExecuteXml (xmlData, sError) objXMLDOM.loadXML(xmlData) str_parent_link_guid = objXMLDOM.SelectSingleNode("//PAGE").getAttribute("editlinkguid") str_filename_value = "not_" & left("suplementos", 3) & "208979,0.htm" xmlData = "" xmlData = objIO.ServerExecuteXml(xmlData,sError) end if %>