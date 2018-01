Miguel e Laura tentam fugir de Passaperto Após receber uma carta do Vaticano dizendo que não é mais padre, Miguel (Murilo Rosa) decide se mudar para São Paulo com Laura (Fernanda Vasconcellos). Mas eles são impedidos por Henrique (Daniel de Oliveira), que arma uma confusão com a provocação de romeiros, que são insuflados por ele. Eles saem a salvo da emboscada, mas não de Passaperto. Em seguida, Miguel pedirá Laura em casamento e ela aceita o pedido.