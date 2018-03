Mickey Rourke, na sua melhor fase

Nas últimas semanas, você ouviu falar tanto na ressurreição de Mickey Rourke que concorria ao Oscar por O Lutador, que vale a pena sintonizar na TV paga para assistir a este que foi um dos clássicos do ator, há mais de 20 anos, quando ele estava no auge, em Hollywood. O diretor Francis Ford Coppola baseou-se num livro de S.E. Hinton, autora que também lhe proporcionou a trama para outro filme que fez na mesma época, Vidas Sem Rumo. Matt Dillon está nos dois, sempre no papel de jovem transviado. Aqui, ele vive à sombra do irmão mais velho, a quem idolatra. Mickey Rourke é quem faz o papel do selvagem da motocicleta e a grande cena do filme é o confronto entre duas gerações de desajustados, pai e filho, interpretados por Dennis Hooper e Rourke. Um bêbado e o outro drogado. Coppola fez um filme altamente estilizado, com elaborado visual em preto-e-branco, mas há uma cena colorida, que a TV em geral não exibe assim, mostrando os peixes de briga (Rumble Fish) do título original. Diane Lane é a protagonista feminina e a trilha, magnífica, é de Stewart Copeland.