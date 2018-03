Michael J. Fox vai voltar à TV em série 'Rescue Me' O ator Michael J. Fox, semi-aposentado devido ao mal de Parkinson, vai voltar a fazer televisão ainda este ano, como astro convidado do drama "Rescue Me", exibido pelo canal a cabo FX. John Solberg, porta-voz do canal, informou nesta terça-feira que Fox, 47, vai fazer o papel do namorado cadeirante da ex-mulher do protagonista da série, o bombeiro nova-iorquino Tommy Gavin, interpretado por Denis Leary. Fox deve aparecer em quatro episódios da quinta temporada de "Rescue Me". "A notícia é ótima, ele é um ator fenomenal", disse Solberg. "Ele e Denis são amigos há muito tempo e ele é um ótimo encaixe. Também vai ser muito divertido". A última vez que Michael J. Fox apareceu na TV a cabo norte-americana foi em 2006, quando participou de seis episódios de "Boston Legal", drama da ABC no qual interpretou um executivo com câncer de pulmão. Ele foi indicado a um prêmio Emmy pelo papel. O ator ficou famoso nos anos 1980 graças ao papel do adolescente Alex Keaton no programa "Family Ties". Depois, ele virou o astro principal da série de filmes "De Volta Para o Futuro". Michael J. Fox estrelou também a comédia "Spin City", da ABC, na qual interpretava um vice-prefeito. Mas ele deixou a série em maio do ano 2000, dizendo que queria dedicar-se aos esforços para descobrir a cura do mal de Parkinson. Ele também afirmou que queria deixar o programa antes que a doença o debilitasse. (Por Steve Groman e John O'Callaghan)