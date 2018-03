Michael J. Fox apresentará especial sobre esperança LOS ANGELES (Hollywood Reporter) - Michael J. Fox retornará à rede de TV ABC para um especial de uma hora examinando a natureza do otimismo. "Michael J. Fox: Adventures of an Incurable Optmist" ("Michael J. Fox: Aventuras de um Otimista Incurável") terá a participação da ex-estrela do "Spin City" viajando o mundo em busca de razões e exemplos do que fazem as pessoas felizes. Fox vai do Oriente à posse do presidente norte-americano Barack Obama. O especial será exibido nesta quinta-feira, às 22h (23h de Brasília). Fox revelou ter sido diagnosticado com Mal de Parkinson em 1998 e encerrou sua carreira de ator dois anos depois.