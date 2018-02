Mês verde-amarelo nos canais Discovery

Quando anunciam um documentário feito por um canal internacional sobre o País, fica fácil imaginar aquelas batidas cenas de carnaval, de capoeira e da Amazônia. O episódio brasileiro do Discovery Atlas tem tudo isso, mas de uma forma mais interessante do que parece. E, se você acha que sabe tudo sobre o Brasil, provavelmente está enganado. É certo que o telespectador vai se surpreender com algumas das histórias dos personagens que guiam a atração como, por exemplo, o comerciante que navega o Amazonas, a menina que se veste de anjo na Semana Santa em Ouro Preto, a garota que sonha em ser jogadora de futebol em Manaus e uma das poucas pilotas de uma frota de helicópteros em São Paulo, entre outros guias. O documentário Discovery Atlas Brasil estréia hoje, às 20 horas, no Discovery Channel, com reprise na sexta-feira, às 21 horas.