Meredith Grey curte uma deprê Em Grey?s Anatomy, Meredith Grey era infeliz porque queria namorar o dr. McDreamy, mas ele era casado. Quando o médico ficou solteiro, ela fez charme: estava em dúvida entre McDreamy e um veterinário gato. O médico levou a melhor, em termos... Tudo parecia incrível entre eles, até que Meredith cansou de tanta tranqüilidade e felicidade e veio a crise familiar - a mãe doente, que traiu o pai, que, por sua vez, não quer saber da filha - e a crise profissional que também foi culpa da mãe. Meredith pareceria protagonista de novela mexicana ou daquelas soap operas no estilo Days of Our Lives se não fosse por um detalhe: ela, além da história de vida sofrida - que marca personagens como Marisol e Maria do Bairro -, ainda rejeita sua sanidade mental. Tentou se matar e depois foi acusada pelo pai de ser assassina de sua madrasta. Aquele pai que não quer saber dela. E ficou tão mal que acabou destratando McDreamy, o médico que realmente é um sonho para qualquer mortal! Acorda, Meredith! No último capítulo desta 3ª temporada (que vai ao ar amanhã, às 22 horas, na Sony), McDreamy , depois de uma ceninha de ciúmes de Meredith, faz uma declaração de amor daquelas de tirar o fôlego dos telespectadores. Mas só dos telespectadores... Meredith nem dá atenção porque tem uma preocupação maior que é cuidar do casamento de Christina. O quê?! Fazer a amiga subir no altar é mais importante do que cuidar de seu próprio futuro? Parece que sim, afinal, ela curte uma deprê! Mas já está ficando chata. Ainda bem que a coadjuvante Christina encerra a temporada em grande estilo.