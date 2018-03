Merchandising às 21h caiu mais de 50%

Apenas 0,2 ponto no Ibope de São Paulo colocam Insensato Coração acima de Passione (35,5 ante 35,3 pontos). Em merchandisings, entretanto, a última novela das 9 soma menos da metade do saldo de sua antecessora: Insensato teve 84 ações de 14 anunciantes. Passione somou 196 ações de 22 anunciantes. A Kia, que lidera o número de ações nos dois folhetins, dedicou 44 a Passione e só 26 a Insensato. Os dados, a pedido da coluna, foram consolidados pela Controle da Concorrência, que monitora inserções publicitárias para esse meio.

Ele não é o Capitão Nascimento

Wagner Moura posa para as lentes de Bob Wolfenson para a capa da revista GQ que chega às bancas hoje, quando estreia seu novo filme, O Homem do Futuro. Ao jornalista Rodrigo Salem, conta que não gosta de "de tirar fotos com outras pessoas" porque se sente "suvenir". E admite: "As pessoas ficam decepcionadas quando notam que eu não sou o Capitão Nascimento".

43%

é o que a transmissão do Masters 1000 de Cincinnati, torneio de tênis, cresceu em audiência no SporTV 2 em relação ao mesmo período da última edição

"Querem me derrubar (...) Mas não vai ficar assim. Vou reclamar." Mariana Godoy, do SPTV 1, da Globo, fazendo piada após ler no TP que o Corinthians vencera por 2 X 0.

O SBT vai retomar o foco em reportagens investigativas em seus telejornais. O assunto não ficará apenas restrito ao Conexão Repórter, de Roberto Cabrini, como chegou a se cogitar um mês atrás.

Cissa Guimarães, Amyr Klink, Daniel Filho, Zagallo e Sandy completam a 1ª temporada de O Que Vi da Vida, quadro de entrevistas comandado por Cláudio Manoel no Fantástico e que estreou com Zeca Pagodinho.

O mesmo Cláudio Manoel comanda um novo quadro a partir de domingo no mesmíssimo Fantástico. Atende por A Gente Ganha Pouco, mas se Diverte, com a humorista Dadá Coelho. A ideia é mostrar onde a massa se diverte com pouco e a estreia será pelo Piauí, terra de Dadá.

Mais Fantástico: o quadro Planeta Extremo, com Clayton Conservani, será incluído na bagagem que a Globo leva a Cannes, agora em outubro, para ser oferecido ao mercado internacional na MipCom.

Planeta Extremo em versão exportação será dividida em quatro episódios que mostram as aventuras na Antártica, Cordilheira dos Andes, Noruega, e nas Bahamas.

O Space agendou para 25 de setembro a estreia de Amazin Race, versão latino-americana. O reality da Disney já foi feito em coprodução pelo Discovery e agora está nas mãos da Turner, dessa vez, sem duplas brasileiras.

A MTV muda de 22h para 22h30 sua faixa nobre, a partir da semana que vem. Começa pelo Rockgol, que ficou duas semanas fora do ar, e retorna nesta segunda, sob nova direção.

Com autor e diretor sem diálogo desde o início da novela - faz tempo que Thiago Santiago e Reynaldo Boury não se falam - Amor & Revolução teve gravações encerradas ontem, com festinha, no SBT.