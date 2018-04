Meninos, eu vi O sinal da TV digital já está circulando pelo céu da capital paulista, em fase experimental. Meninos, eu vi. Fui até a Globo para desvendar essa história. O diretor da Divisão de Engenharia da Globo, Raymundo Barros, me mostrou a recepção ao vivo do canal em um telefone móvel japonês - compatível com o sistema de TV digital brasileiro. O resultado impressiona. Apesar do tamanho da tela, dá para ver as imagens perfeitamente. Percorri, de carro, o trajeto entre a sede paulista da emissora, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, zona sul de São Paulo, e a Alameda Santos, nos Jardins, onde está instalada a antena. Em nenhum momento houve qualquer falha na transmissão. Ao longo do percurso, deu para assistir aos gols da rodada no Globo Esporte e ao início do Jornal Hoje. O celular usado no teste tinha uma tela de cerca de 3 polegadas. Só foi difícil ler os textos exibidos nos programas. Embora seja arriscado prever o futuro, acho difícil que aparelhinhos desse tipo não virem mania nacional. Está mais do que provado que os brasileiros adoram TV e vai dar para assistir à novela ou à partida de futebol no carro, na fila do banco, no trabalho, no ônibus. Só vai ser preciso comprar um celular ou TV portátil compatíveis. As transmissões do sinal digital começam oficialmente em 2 de dezembro e os equipamentos devem chegar às lojas logo depois. Resta saber a que preço.