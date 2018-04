Melrose Place agita Hollywood

Hit dos anos 1990, a série Melrose Place vai ganhar remake da CW, a exemplo de 90210, conhecido aqui como Barrados no Baile. Após muita especulação sobre a viabilidade do remake de Melrose, diante da audiência mediana atingida pela releitura de 90210 - que começou mal e vem se recuperando nos EUA -, o projeto vai sair do papel.

Agora, a especulação é outra. Quais são os atores que estarão na nova versão? Quem voltará a assumir seus antigos papéis. Já foi dito que a loira Heather Locklear (a vilã Amanda, foto) é cara demais para a produção, já que após a passagem pelo Melrose original, a atriz virou sensação das participações especiais em séries de sucesso. Já Grant Show, o bonitão Jake, continua sendo um dos nomes cotados para o retorno.

No time dos novatos, alguns nomes já surgiram como certos, segundo o site E! Online. Ashlee Simpson-Wetz deve encarnar uma garota bem diferente da santinha Cecilia em Seventh Heaven. Stephanie Jacobson (Battlestar Galactica), Jessica Lucas e Katie Cassidy são as outras atrizes dadas como confirmadas.

No centro dos boatos está Kelly Clarkson, a Kimberly, de Nip/Tuck. Com o fim da produção (infelizmente) anunciada, a loira - que é um dos motivos do sucesso da série bizarra sobre o mundo da cirurgia plástica - deve ganhar um papel no remake, segundo as revistas de celebridades americanas.