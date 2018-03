Depois de muitas discussões e humilhações, Melissa (Christiane Torloni) se aproxima de Tônia (Marjorie Estiano) para tentar ajudar Tarso (Bruno Gagliasso) em Caminho das Índias. A ricaça estabelece uma trégua com a moça após outra crise violenta de Tarso. Ao perceber que Ramiro (Humberto Martins) está cansado do filho, Melissa nota que apenas ela e Tônia estão ao lado do rapaz e a procura pedindo desculpas.