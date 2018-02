Melhor descansar! Data estelar: Mercúrio e Saturno em sextil, a Lua será vazia até as 11h35, horário de Brasília, quando ingressa em Gêmeos. Enquanto isso, aqui na nave Terra a nossa humanidade precisa descansar, relaxar e se despreocupar, pois a tensão que veio suportando atingiu níveis impensáveis. É destino humano existir em sintonia com o universo, desfrutando a graça e beleza de tudo, porém, que longe parece esse destino da paródia de realidade que tomou posse de instituições e relacionamentos! A boa notícia é que, apesar do incômodo dessa visão, pelo menos esta confirma que a alma ainda tem clareza suficiente para distinguir a verdade da mentira, e que mesmo sofrendo e atormentada, ainda assim prefere uma verdade dura e incômoda a uma mentira confortável. O destino merecido é daquelas almas que sustentarem a presença de espírito. Por isso, melhor descansar e se despreocupar! Áries 21/3 a 20/4 Há um ar de cansaço no ar, pelo que seria melhor você não forçar a barra de nada, especialmente a de nenhum relacionamento. Descanse, relaxe, tome um bom tempo para você praticar a sagrada arte da despreocupação. Touro 21/4 a 20/5 A desconfiança se transformou na moeda corrente de todos os relacionamentos, as pessoas desconfiam se convencendo de, assim, se precaverem de enganos, mas acontece exatamente o contrário, sua desconfiança promove os enganos. Gêmeos 21/5 a 20/6 Lembre-se: você não precisa provar nada a ninguém, por isso seria sábio evitar essa atitude, levando em conta, inclusive, que esta será a tentação estendida nesta parte do caminho, a de você se explicar sem razão nem necessidade. Câncer 21/6 a 20/7 O bom das emoções é que não se podem controlá-las, estas encontram um jeito de fluir da mesma forma com que a água encontraria por onde correr. Será que é justamente pela falta de controle que nossa humanidade teme as emoções? Leão 21/7 a 20/8 A luz faz bem, porque através dela a alma consegue diferenciar o necessário do inútil, o bem do mal. Ainda que não pareça muito moderno falar dessa diferença, mesmo assim o coração reconhece, lá no fundo, ser verdade a luta do bem e do mal. Virgem 21/8 a 20/9 A intuição é como a luz que vem de repente, como um raio, iluminando situações que anteriormente permaneciam em estado de confusão. Porém, perceba, a intuição chega rápido e vai embora velozmente, cabe a você estabilizá-la. Libra 21/9 a 20/10 Imagine um sol de poder infinito brilhando no centro de seu coração. Agora irradie esse ardor a todas as pessoas com que você entrar em contato hoje, conferindo os resultados. O universo em que você vive é de natureza mágica. Escorpião 21/10 a 20/11 O mundo é cheio de pessoas irresponsáveis, e sua alma consegue calcular direitinho o sofrimento produzido pelo montão de irresponsabilidades cometidas. Por isso, nunca deixe de lado o cumprimento de suas obrigações. Sagitário 21/11 a 20/12 A melhor forma de você andar com liberdade por entre o céu e a Terra é abandonar toda e qualquer expectativa em relação aos empreendimentos que mais interessarem. Assim, tudo que acontecer será benéfico e lucrativo. Capricórnio 21/12 a 20/1 O momento mais correto de se emitir uma opinião é quando a alma percebe o bem que produziria ao fazê-lo. De outra forma, as opiniões teriam como objetivo resultados meramente superficiais, os quais seriam inúteis também. Aquário 21/1 a 20/2 As emoções falam por si, dispensam maiores explicações. É por isso mesmo, talvez, que nossa humanidade moderna as considera pouco sofisticadas, e tenta conduzi-las para a razão, na qual as emoções perdem todo o encanto e valor. Peixes 21/2 a 20/3 Tenha fé, deposite confiança em seu andar por entre o céu e a Terra, o tempo atual é tumultuado o suficiente para colocar em xeque essas virtudes essenciais, mas sem elas a vida deixaria de valer a pena. Renove sua fé.