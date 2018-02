Melhor ator em Cannes, Mads Mikkelsen protagoniza série de TV 'Hannibal'

LOS ANGELES - O ator dinamarquês Mads Mikkelsen, prêmio de melhor interpretação masculina no Festival de Cannes pelo filme Jagten, protagonizará a série de televisão Hannibal, baseada no célebre personagem interpretado por Anthony Hopkins no cinema.

Segundo o blog especializado Deadline, Mikkelsen, que também acaba de fechar sua participação em Thor 2 dando vida ao vilão do filme. O canal NBC deu sinal verde a uma primeira temporada do seriado de 13 episódios, onde o dinamarquês compartilhará cenas com o ator Hugh Dancy.

O projeto, um thriller contemporâneo com a presença dos personagens criados por Thomas Harris no romance Dragão Vermelho, conta com roteiro de Bryan Fuller e produção executiva do próprio Fuller e Martha DeLaurentiis.

Os protagonistas são o agente do FBI Will Graham (Dancy) e seu mentor, o doutor Hannibal Lecter (Mikkelsen).

Graham, à caça de um assassino em série, requer a ajuda de Lecter, um dos mais brilhantes psiquiatras do país, de quem desconhece seu lado obscuro.

O personagem de Hannibel Lecter foi popularizado por Hopkins em O Silêncio dos Inocentes (1991), ganhador de cinco Oscar: melhor filme, melhor direção (Jonathan Demme), melhor ator (Hopkins), melhor atriz (Jodie Foster) e melhor roteiro adaptado.

Lecter apareceu pela primeira vez no cinema em 1986, graças ao diretor Michael Mann em Caçador de Assassinos, um filme onde o papel foi interpretado por Brian Cox.

Hopkins repetiu na pele de Hannibal no filme homônimo de Ridley Scott (2001) e em Dragão Vermelho (2002).

Enquanto isso, o personagem de Graham foi interpretado por Edward Norton em Dragão Vermelho, dirigido por Brett Ratner.