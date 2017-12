Medo Data estelar: Netuno recebe a quadratura de Mercúrio e o trígono de Vênus; a Lua é cheia no signo de Gêmeos. Enquanto isso, aqui na nave Terra é de fundamental importância, para o bem de nossa espécie, que todos comecemos a ensaiar outra forma diferente de estabelecer vínculos do que a proposta pelo medo. Medo é o que se usa para educar nossas crianças, medo é o que se usa para fazer com que as pessoas produzam, medo é o que se utiliza para que a economia continue prosperando, medo é o fator sobre o qual se sustenta a atividade bancária, a mais rica de todas as economias. Enquanto continuarmos todos nos curvando ao Deus Medo, nada de novo acontecerá por aqui. Por isso, a necessidade de se despreocupar cotidianamente para, assim, ganhar pelo menos um minuto à atividade mental que sustenta o medo. Por isso, também, a necessidade básica da alegria, a inimiga natural do medo. Áries 21/3 a 20/4 Quem desconfia é quem não tem fé suficiente na proteção que o Universo concede às pessoas ingênuas. Num mundo como o atual, é quase impossível não ceder à tentação da desconfiança, mas dá, ao menos, para não se estender demais nela. Touro 21/4 a 20/5 Experimente novas estratégias para tentar superar velhos obstáculos. Ainda que perante uma proposta desta sua alma sinta desânimo, pense que seria muito mais desanimador continuar dando murro em ponta de faca, ou não? Gêmeos 21/5 a 20/6 Refletir é pensar sobre o que foi pensado, assim a mente faz uma espécie de jogo de espelhos. O valor disso é a obtenção de maior clareza, mas o profundo perigo desse mesmo jogo é você se enamorar da imagem de seus próprios pensamentos. Câncer 21/6 a 20/7 Sonhe os sonhos mais lindos de que você for capaz de imaginar, e se esforce no sentido de estabilizar essas imagens, de modo que possam ser evocadas a todo momento em que, novamente, tornar a surgir uma ponta de preocupação. Leão 21/7 a 20/8 Nem todas as pessoas enlouquecidas trazem algo inovador aos acontecimentos, mas nada de novo aconteceria sem alguém tomado pelo enlouquecimento. Certa dose de loucura se faz necessária, mas esta tem de ser sagrada, não profana. Virgem 21/8 a 20/9 No mundo em que reina a competição, ajudar alguém significa submeter-se ou rebaixar-se, um verdadeiro pecado. No mundo da alma, em que as pessoas são todas parte de um grupo maior, colaborar e cooperar são as atitudes corriqueiras. Libra 21/9 a 20/10 O tempo dedicado à organização parece desprovido de efeito, já que haveria, ao mesmo tempo, assuntos mais importantes na pauta. Mas, a longo prazo, a organização mostra-se de valor inestimável, até para esses assuntos importantes. Escorpião 21/10 a 20/11 Nunca será demais você atualizar a consciência de que o mundo ainda não é telepático, o que significa que ninguém será obrigado a adivinhar a essência de suas intenções, e que você terá de demonstrá-la através de atitudes concretas. Sagitário 21/11 a 20/12 Você só vai conseguir ouvir com atenção as idéias alheias a partir do momento em que abdicar da idéia de que as suas em particular são maiores e melhores. Pode até ser que sejam, mas no momento é imprescindível ouvir. Capricórnio 21/12 a 20/1 Só uma idéia é suficiente para mudar a vida para sempre. Porém, não poderia ser qualquer idéia, mas uma que faça sua alma arder de vontade de realizá-la, uma que acene com perspectivas que, talvez, para outrem nada signifiquem. Aquário 21/1 a 20/2 O bem-estar que depende de circunstâncias é o que se chama de sorte. Porém, aquele bem-estar que deriva de seu esforço e da imposição de sua vontade é o que se pode chamar de felicidade. O que você prefere? Sorte ou felicidade? Peixes 21/2 a 20/3 Preencha sua vida íntima com luz, o que só poderia começar a acontecer através da oração alegre e elevada. Substitua os pensamentos nefastos que sua alma parece pensar sozinha por outros, de natureza agradável e iluminadora.