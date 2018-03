Médicos controlam febre de Chico Anysio

Os médicos conseguiram conter a febre do humorista Chico Anysio, internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, desde dezembro do ano passado. Ainda não há previsão de alta.

Segundo boletim do hospital, divulgado hoje, o paciente continua no CTI do hospital, mas já não apresenta o quadro de febre. O comediante voltou a fazer uso de suporte mecânico para respirar e seu quadro clínico permanece estável, porém grave.

O boletim afirma que Francisco Anísio Paula Filho chegou ao hospital no dia 2 de dezembro de 2010 com falta de ar. Após avaliação inicial, foi detectada obstrução da artéria coronariana e Chico Anysio foi submetido a angioplastia, procedimento que desobstrui as artérias. No pós-operatório ele apresentou novo quadro de falta de ar e foi diagnosticado um tamponamento cardíaco, que acontece quando o sangue se acumula entre as membranas que envolvem o coração (pericárdio).