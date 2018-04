Maya (Juliana Paes) será acusada de roubo em Caminho das Índias. Xeretando nas coisas do filho, Cadore (Elias Gleiser) descobre que Raul (Alexandre Borges) tinha uma conta no exterior. Com o sigilo bancário quebrado, ele perceberá que a conta foi fechada bem depois da morte de Raul. A investigação o leva a Maya (Juliana Paes), ex-secretária de Raul. Cadore então acha que ela roubou todo o dinheiro do filho.