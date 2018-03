Disposta a não se casar, Maya (Juliana Paes) procura Raj (Rodrigo Lombardi) para contar que não é mais virgem. Como a noiva não pode ser vista com o noivo antes da cerimônia, Maya pede para conversar com Raj, e ele marca um jantar, com a conivência de Manu (Osmar Prado). É nesse encontro que Maya faz a revelação, que não choca Raj. Ele diz que não se importa e resolve manter o casamento.