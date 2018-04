Maurício é eliminado do 'BBB11' com 50,81% dos votos

O músico carioca Maurício foi eliminado na noite desta terça-feira do Big Brother Brasil 11, da TV Globo. Em votação apertada, ele recebeu 50,81% dos votos da audiência para deixar a casa de luxo do Projac.

Maurício disputava com o dançarino Diogo o direito de permanecer no jogo. O músico foi indicado ao paredão no último domingo pela líder da semana, a analista criminal Natalia. Diogo acabou no paredão porque recebeu mais votos dos colegas de confinamento.

Durante as três semanas em que esteve na disputa, Maurício começou um "namoro" com a modelo Maria. Na saída do confinamento, o músico foi informado por Pedro Bial que há uma "legião de gatas" esperando por ele do lado de fora do jogo. O apresentador perguntou se ele estaria disponível ou esperaria por Maria. "Vou deixar a vida seguir. Não tenho pressa para nada", respondeu o eliminado.

Maurício foi o segundo participante a deixar o programa. Na terça-feira passada, 18, a transexual Ariadne saiu da disputa. Restam agora 15 confinados (7 homens e 8 mulheres) na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show.