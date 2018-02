Matthew Perry faz nova aposta para voltar à TV após 'Friends'

O ator, de 42 anos, que fracassou nos esforços para manter a fama obtida com o papel do azarado Chandler Bing, em "Friends", comédia que terminou em 2004, volta à televisão em setembro como um comentarista esportivo de rádio que ingressa num grupo de aconselhamento para pessoas de luto, após a morte de sua esposa.

A nova comédia "Go On" vem após a série obscura e de curta duração "Mr. Sunshine", na qual Perry atuou e foi um dos autores, em 2011, e o drama "Studio 60 on the Sunset Strip", cancelado após uma temporada em 2006.

"Em meus esforços para ter um programa de TV e voltar, os meus personagens têm ficado mais agradáveis... 'Mr. Sunshine' era fracassado, e agora esse cara é mais legal e mais bem-intencionado. Você certamente quer interpretar um cara pelo qual as pessoas querem torcer e esse cara tem isso", disse Perry a críticos de televisão na terça-feira.

O ator rabugento disse que o produtor-executivo de "Go On" Scott Silveri, "criou um programa de TV para mim melhor do que o que criei para mim mesmo... A montagem é melhor. Aquele cara (em "Mr. Sunshine") estava de mau humor e ninguém sabia realmente o porquê. "

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perry teve problemas com álcool e dependência de drogas prescritas por médicos durante os últimos anos de "Friends". Na entrevista, ele foi questionado sobre qual o melhor papel que já teve.

"Seria estúpido não dizer este aqui!" respondeu. "Isso é potencialmente verdade sobre este papel, porque eu tenho que fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de fazer drama e comédia ... Uma das cenas neste programa me deu um dos maiores desafios de atuação que já tive na dramaturgia."

Perry tem lutado para deixar sua marca, enquanto a maioria de seus ex-colegas de "Friends" encontrou sucesso no cinema (Jennifer Aniston, Lisa Kudrow), no teatro (David Schwimmer), e outros programas de TV (Courteney Cox, Matt LeBlanc).