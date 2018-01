Matt LeBlanc, o Joey de Friends, volta à TV no papel dele mesmo

LeBlanc, 42 anos, representou o mulherengo Joey Tribbiani no seriado cômico de enorme sucesso "Friends." Executivos da Showtime disseram no sábado que no seriado "Episodes" ele será obrigado a fazer um teste para representar o papel dele próprio.

Uma coprodução com a britânica BBC Two, o seriado trata de uma fictícia comédia de sucesso britânica que é convertida em uma sitcom americana na qual LeBlanc é escolhido para fazer o papel principal, no lugar de um ator britânico erudito.

Clipes da comédia exibidos para repórteres de televisão no sábado mostraram LeBlanc, grisalho, fazendo um teste para o papel dele mesmo, competindo com uma sala inteira de sósias de Joey, trajando casacos de couro e treinando o refrão que ele repetia em "Friends" --"how you doin'?".

"Ainda bem que consegui o papel. Ver outra pessoa representando Matt LeBlanc teria sido devastador," disse o ator, em comunicado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa deve ir ao ar na Showtime ainda este ano.

A última aparição de LeBlanc na televisão foi "Joey," uma "spin-off" de "Friends," no qual seu personagem se mudou de Nova York para Hollywood. A comédia ficou no ar durante dois anos, terminando em 2006.

(Reportagem de Jill Serjeant)