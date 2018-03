Matrimônio vence no final de Paraíso

Além de Antenor (Tony Ramos) e Lúcia (Glória Pires), que vão se acertar depois de descobrirem o golpe da barriga armado por Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura), outros casais terão seu final feliz. Como Heitor (Daniel Dantas) e Nelly (Beth Goulart), por exemplo. O chef desiste de viajar com Helena (Dedina Bernardelli) e acaba se reaproximando da ex-mulher. Dinorá (Isabela Garcia) finalmente realizará o sonho de se casar de noiva com Gustavo (Marco Ricca). Para completar a felicidade, os dois filhos entrarão como pajens na igreja. E Gilda (Luli Miller) dará uma chance a Vidal (Otávio Muller). Camila (Patrícia Werneck) será avisada por Fred (Paulo Vilhena) que já foi remarcada a audiência da separação. Arrependida, ela diz que terminou com Mateus (Gustavo Leão) porque descobriu que é apaixonada por ele. Quanto a Mateus, ele não ficará sozinho: começa a namorar com Sônia, personagem que traz Mariana Ximenes à novela só para tal participação final. E, claro, Paula (Alessandra Negrini) e Daniel (Fábio Assunção) devem encerrar a lista de casais "felizes para sempre" de Paraíso. Dois finais estão previstos para os pombinhos: a compra da tão sonhada pousada ou Paula dando à luz um menino.