Mateus Solano se despede por ora da TV com o fim de 'Morde & Assopra'

Uma coisa de que Mateus Solano não gosta é ser chamado de galã. O ator de 30 anos já fez três personagens do gênero - os gêmeos Jorge e Miguel de Viver a Vida (2009) e Ronaldo Bôscoli (da minissérie Maysa - Quando Fala o Coração, de 2009) -, mas, tímido, nega o rótulo e prefere preservar a vida pessoal.

No mês passado, formalizou a relação com a atriz Paula Braun, com quem tem Flora, de 11 meses.

Os paparazzi só souberam do casamento no dia. Prova de que aprendeu a lidar com essa fama.

Sobre a outra, a de bonitão, Solano se diz muito estudioso para ser só um rostinho simpático.

Em entrevista, ele, que por ora sai da TV com o fim de Morde & Assopra, diz que vê "muito ator ruim" e que, se fosse escolher um só personagem, este seria Mateus Solano. "Esse dá trabalho (risos)."

O que achou do Ícaro?

Foi um personagem em que eu não acreditava, na verdade, esse sonho dele de construir uma máquina que substituísse um humano. Daí fui ler A Era das Máquinas Espirituais (de Ray Kurzweil), e descobri que hoje o robô tem software de aprendizado. Ele aprende e tira as próprias conclusões. Fui buscar isso para poder acreditar nele. Mas ele mudou ao longo da novela. O público pediu e o Walcyr (Carrasco, autor) atendeu. Foi bacana porque o público que me aborda hoje é diferente. Vieram as crianças, donas de casa...

A Flora, sua filha, já fuça em brinquedos e coisas eletrônicas?

Minha filha só está interessada em subir escada (risos)! Ela só tem 11 meses, né? Mas na minha geração a tecnologia apareceu, sim. Eu gostava do Atari, do Game Boy... Eram demais!

Você já morou fora, em Washington (EUA) e Lisboa...

Sim, as viagens foram importantes para mim como ator. Eu ganhei referências, conheci pessoas, não fiquei no bairrismo.

E como ingressou no teatro?

O teatro veio com o Tablado... Fiquei muito tempo como rato, assistindo às aulas escondido no fundo da plateia. Minha primeira peça foi em 1996. Daí, me apaixonei.

A TV veio por acaso?

Veio aos pouquinhos. Botei meu vídeo no banco de dados da Globo e, para você ter ideia, cinco anos depois veio um cara ver uma peça minha e disse: 'O seu vídeo nem foi visto. Mas te vi agora, então manda outro.' Então, não foi algo que eu batalhei. Fui entrando devagarinho, fiz participação, comédia, novela...Foi importante porque TV é muito diferente, né? Tem grandes atores de teatro que pagam mico na TV e vice-versa.

É regra ator passar pelo teatro?

Não precisa. Mas acho que tem que passar. Tem muito ator ruim fazendo sucesso na televisão porque sabe jogar com câmera, luz, maquiagem, o que o espectador quer ver. Você às vezes não é bom, mas tem a cara do personagem. Vemos várias pessoas que nunca passaram pelo teatro, mas têm um olhinho azul que fica bem no personagem e pronto, faz sucesso. Vai de cada um. Quando me chamam para desfilar, eu falo: 'Obrigado, não sou modelo'. Não vou fingir que sei andar na passarela, porque não sei.

Mas TV traz um pacote, não?

Você escolhe que tipo de pessoa pública você vai se ser. Sou mais caseiro, reservado. Não uso minha profissão para aparecer.

Você também dá poucas entrevistas. Paparazzi incomodam?

Não vou dizer que amo de paixão, mas preciso lidar com isso. Eu acho um pouco criminoso roubar momentos pessoais e colocar nas revistas. Mas não me privo de fazer nada, de forma alguma. Sou simpático com todo mundo. Mas cada um no seu quadrado.

Hoje você é um contratado da Globo. Se incomoda de cumprir agendas na emissora?

A Globo é super maleável, mas claro que você não pode ficar anos sem ir no Faustão ou fazer um Estrelas. É claro que às vezes eu penso: 'Puxa, é domingo e tenho que fazer isso', mas faz parte. Vou lá, estou ganhando uma grana, fazendo a minha vida.

O Ícaro derrubou o rótulo de galã que você rejeita?

Acho que não, porque no meio da trama eu virei bonitão de novo. O bonitão rico e romântico. Ele figura como galã: fala coisas melosas para as mulheres, fala com a lua... tirou o cabelão, os óculos e ganhou ternos. O público gostou. Dá para fazer galãs diferentes, mas é que têm pessoas que só são bonitos, por isso encaixam no perfil. Mas estou aqui para trabalhar, não pra aparecer. Sou ator para vários personagens. Se for pra viver um, já tenho Mateus Solano que dá muito trabalho.

Qual o lado ruim de ser ator?

Ponto negativo aparece de cara. Antes você era observador e, agora, é o observado. Copacabana é uma maravilha, um palco cheio de personagens. Agora não posso cruzar o olhar com ninguém que a pessoa passa a ser fã e eu, Mateus Solano, o ator que faz o personagem. Mas sempre me coloco no lugar da pessoa.Lembro de quando eu assistia TV e era fã.

Quem você via e hoje gostaria de trabalhar junto?

Tem tanta gente. O Tony Ramos é um. Cada personagem dele é diferente.