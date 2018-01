'Masterchef’ se despede ensinando como engajar audiência via Twitter A 2.ª temporada do Masterchef Brasil termina nesta terça, 15, como exemplo de maior eficiência no engajamento entre TV e redes sociais – via Twitter – no Brasil, até aqui. Em 17 semanas, até a terça passada, dia 8, o programa teve 274 milhões de impressões na rede de microblogs, de meia hora antes de cada episódio até 120 minutos depois. A média de conversa foi de 304 mil tweets por edição – a semifinal chegou a 549 mil posts. Foram 18 semanas de reuniões pontuais sobre cada episódio, entre representantes da Band e do Twitter, explorando todos os detalhes de cenas gravadas e seu potencial para alavancar a audiência. No Ibope, o programa tinha 7 pontos de média até a semana passada, na vice-liderança, ante 4,6 da 1ª temporada, quando a Band ficou em 4º lugar. Com ações como enquetes, cronômetro de posts rodando em alta velocidade na tela e #FlockToUnlock – em que o público tem de votar para desbloquear vídeos inéditos na web –, o telespectador teve a falsa sensação de que podia interferir num programa que já estava todo gravado – só o anúncio da final, hoje, será ao vivo. “A mensagem aqui é: quanto mais o canal de TV abre espaço para a audiência participar do programa, recompensando-a na tela, com enquetes e outras ações, a chance de fidelizar esse público, fazendo com que aquilo se torne um evento para o telespectador, é cada vez maior”, diz o diretor de TV do Twitter no Brasil, Sérgio Floris. “A comunicação tem de ser muito clara, nada pode ser dúbio”, continua. “O diabo mora nos detalhes. Todo elemento vivo trazido para a tela é engajador, por mais que o conteúdo já esteja gravado.”