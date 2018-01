'Masterchef Jr.' terá merchan à vontade

Axé, meu rei. Márcio Garcia e Carolina Dieckmann arriscam uma coreografia durante a apresentação do Globo de Ouro Palco Viva Axé, 2ª temporada do revival do Canal Viva para o semanal da Globo nos anos 80, celebrando 30 anos de axé. Gravado em Salvador, estreia dia 19.

Roberto Carlos grava de novo no Rio o especial de fim de ano da Globo, nos dias 6 e 7 de novembro. Dessa vez, no entanto, o show será abrigado pelo Teatro Municipal.

A Jovem Guarda, que está celebrando 50 anos, de certa forma vai nortear a edição do Rei da vez.

Por falar em especial de fim de ano, o Show da Virada, antes previsto para acontecer em Goiânia, será realizado em Salvador, sob o núcleo de Ricardo Waddington.

Ivete Sangalo, Luan Santana, Thiaguinho, Capital Inicial e Wesley Safadão estão entre os apresentadores – cada um receberá um time de convidados no palco.

Lucas Mendes recebeu o prêmio Maria Moors Cabot, da escola de jornalismo da Universidade Columbia, em Nova York. É o sexto representante do Grupo Globo a receber a homenagem.

Um canal só de game, o Legends of Gaming Brasil, é a nova aposta da Endemol Brasil no YouTube, com todas as cifras que esse segmento tem representado mundo afora pela web.

Branded Content, programa que atrela seu conteúdo ao patrocinador, tem sido expressão recorrente na cobiça de canais de TV. Enquanto a Discovery Home&Health lança programa de culinária no supermercado, a Sony estreia The Posto Code by Havaianas, dia 17, às 18h, em seis episódios.

A série explora a cidade carioca fatiada pelos 12 postos salva-vidas que compõem a orla carioca.

‘Trabalho duro’, série da O2 Filmes há anos em produção para o Discovery, estreia dia 25, às 23h10, expondo os ofícios mais perrengues e arriscados de que se tem notícia. São 8 episódios.

O filme Mib³: Homens de Preto 3 levou o Megapix à liderança da TV paga no dia 2, em seu horário.