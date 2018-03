Mascotes da Olimpíada terão companhia em série animada do Cartoon O Cartoon divulga nas próximas horas a existência das Irmãs Cariocas, personagens que contracenarão com Vinicius e Tom (mascotes olímpico e paralímpico dos Jogos Rio 2016), na série animada que estreia em 5 de agosto, às 20h. A coluna antecipa que as Irmãs Cariocas personificam a Energia, a Beleza e a Alegria dos moradores do Rio de Janeiro, o que será estampado nas brincadeiras e na torcida com os protagonistas. Feita em parceria com o Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016, a série Vinicius e Tom – Divertidos por Natureza soma 32 episódios de 2 minutos cada um e será vista nos intervalos do canal. O programa também estará no site cartoonnetwork.com.br.