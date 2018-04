'Mary Poppins indie' vem cantar no Brasil

A cantora Feist anunciou que deve vir ao Brasil em outubro para fazer três shows. Para quem não conhece essa garota de voz delicada, uma dica é ver na web seus videoclipes. Veja vídeos no YouTube Todos são bem dançantes, com ela fazendo passinhos bregas e se jogando na pista de dança - que pode ser uma esteira de aeroporto ou o céu (essa Mary Poppins indie até dança no ar com torradas voadoras). Do seu último CD The Reminder, os clipes My Moon My Man e 1234 são deliciosos e supercoreografados (1234 é um plano-seqüência). .