Marina Ruy Barbosa está bem cotada pelo Ibope Celebridades

Bon Apetit! Ao lado de Henrique Fogaça e Paola Carosella, Erick Jacquin exibe o troféu que aguarda pelo grande vencedor da 3ª temporada do MasterChef Brasil, que estreia hoje. Embora a Band tenha ampliado em 40% o faturamento do programa, o prêmio continua em R$ 150 mil, mas, agora, a bolsa de estudos na Le Cordon Bleu, em Paris, vale para os dois finalistas.

Rodrigo Hilbert se manifestou em sua página no Facebook, ao fim desta segunda, 14, após ser massacrado nas redes sociais, por ter mostrado o abate de um filhote de ovelha para fazer churrasco, no Tempero de Família, seu programa no GNT.

“Venho de uma família grande (...), que tem como tradição plantar e criar o alimento que consome. Foi com esse espírito que a nova temporada do Tempero de Família se ergueu, com o objetivo de documentar a vida desses pequenos produtores, que cultivam e criam para o autoconsumo. Não tínhamos a intenção de incitar qualquer violência contra animais (...)”, diz o texto de Hilbert.

O GNT retirou o programa do GNT Play para reeditá-lo, retirando as imagens de abate e corte do animal.

'Vampiro Carioca’, série que teve três temporadas no Canal Brasil, virou filme, com produção de Luiz Carlos e Lucy Barreto e o título Vampiro 40°.

Marcos Winter, que volta à tela da HBO no 2.º semestre com a 2.ª temporada da série Magnífica 70, interpreta o secretário de Segurança de um Rio de Janeiro dominado por uma máfia de vampiros. O filme estreia nos cinemas no dia 21 de abril.

A 1ª temporada da série francesa Les Revenants (A Volta dos Mortos) estará no Globosat Play, para assinantes dos canais Globosat, a partir do dia 20.

‘Velho Chico’ inspira oficina de vídeo documental promovida pela Globo em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Petrolina.

Em coprodução com a TV Caatinga (canal universitário), 15 alunos vão produzir minidocs sobre personagens inspiradores da região banhada pelo São Francisco.

Maíra Charken estreou no Vídeo Show sob uma saraivada de comparações com Mônica Iozzi. Mas a direção do programa aposta que logo ela encontra seu tom.

13 pontos de média marcou o ‘SPTV 1ª edição’, na sexta, entre 10h54 e 13h20, aumentando em 44% o ibope do horário. Em nome das chuvas, o noticiário engoliu parte do ‘Encontro’ e o ‘Globo Esporte’

"Que momento triste vivemos. Como estamos equivocados, cegos. Somos um povo que se informa apenas por manchetes do JN...”

Mônica Iozzi NO TWITTER