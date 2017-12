Marília Pêra sai de cena prestigiada por grande audiência

Gente nova na 'Zorra'. Cristiana Pompeo e Rodrigo Sant’Anna, veteranos do Zorra, recepcionam o novo colega do elenco, Érico Brás, que outrora frequentava a Copacabana de Tapas & Beijos. A nova temporada do programa volta ao ar hoje, tendo também Fernando Caruso entre as novidades do cast e a certeza de que a reforma operada no programa funcionou muito bem.

A estreia da 7ª temporada da série Detetives do Prédio Azul (D.P.A.), grife do Gloob, produzida pela Conspiração, na última segunda-feira, 4, levou o canal a liderar o ranking da TV paga entre meninas.

No ranking geral, o Gloob ficou em 2.º lugar, impactando 350 mil pessoas. A audiência dobrou no horário, considerando os três meses anteriores, ocupados por reprises de temporadas anteriores do seriado.

Os dados do ‘D.P.A.’ são relevantes para o canal, considerando que o Gloob é o caçula dos infantis, segmento dominado por Discovery Kids e Cartoon, os mais vistos de toda a TV paga no Brasil.

A festa do centenário de Dona Encarnação (Selma Egrei) em Velho Chico renderá boa vitrine à nem sempre prestigiada música regional. Espetáculos que fazem parte da cultura popular brasileira vão embalar algumas cenas da 2.ª fase da novela da Globo, gravadas esta semana na Bahia.

No centenário de Encarnação, teve Samba de Roda, os Caretas do Acupe e Nego Fugido, manifestações populares muito presentes no Recôncavo baiano. Até os atores que não estavam escalados para a gravação entraram na roda – casos de Christiane Torloni e Marcelo Serrado.

Silvia Abravanel vai honrando o orgulho do pai no comando da faixa infantil do SBT. O Bom Dia & Cia. fechou março com 6 pontos de média, na vice-liderança, com 11% de vantagem sobre a audiência da Record, que somou 5,4 pontos na faixa horária. Os dados são do Painel Nacional de TV (PNT).

Glória Pires estará com as meninas do Saia Justa, no GNT, nesta segunda, 11, para falar do filme Nise – O Coração da Loucura. E fica em cena por todo o programa, que aproveita sua presença por lá para lançar o tema Somos Todos Ruth e Raquel, que aborda o lado bom e mau de cada um. Às 22h.

+ de 5 milhões de views tinha, até a noite dessa sexta, o vídeo ‘Delação’, no canal do Porta dos Fundos, alvo de campanha de boicote movida por defensores do impeachment de Dilma

'Gravando a chamada pro Rafinha Bastos Show. Estreia dia 17, domingo, no @multishow. Tô felizão! Vai ser demais!'

Rafinha Bastos NO TWITTER