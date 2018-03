Marília Pêra diz que está desfrutando do posto de idosa e que rejeita plásticas

Marília Pêra se descreve como uma dama à moda antiga. E é sendo uma pessoa calma, de fala mansa e baixa, que a atriz carioca, aos 68 anos, afirma encontrar o equilíbrio mental e físico para envelhecer. No ar como a perua Maruschka, na novela das 7 Aquele Beijo, na Globo, Marília conta ao JT as vantagens que tem tirado da velhice e que já não consegue encarar mais as plásticas, nem nada que a faça sofrer. "Não tiro nem mais a sobrancelha", diz. Nem por isso, deixa de ser vaidosa. Quando tem tempo, gosta de costurar alguns mimos para ela mesma e, para se manter ‘sequinha’, segue uma dieta de 12 horas de jejum. Para que os cuidados? "Para desfrutar do privilégio de estar viva" responde, sem rodeios.

A Maruschka é antenada em moda. Qual o seu conhecimento?

Fiz três anos de Chanel (espetáculo 'Mademoiselle Chanel') e tenho a Sônia Soares (figurinista), que me ajuda muito, sabe? Ela entende tudo de moda. Mas a Maruschka é mais que moda. Ela é uma mulher que foi abandonada pela mãe e não sabe quem foi o pai. A mãe dela é uma maluca, a personagem da Jaqueline (Laurence), que usa tapa-olho e a envergonha.

Ainda sobre moda, você tem alguma grife favorita?

Eu não privilegio nenhuma grife. Hoje mesmo, estou de grife Marília Pêra (risos). Fui num armarinho, comprei um pedaço de tecido e mandei uma senhora, que costura para mim, fazer. Mas eu também gosto de costurar. Fui bailarina e sou de um tempo em que a gente fazia coisinhas na costura. Eu não tenho a prática do corte, mas acho lindo costurar e preencher um corpo.

Em 'Aquele Beijo', notou alguma semelhança com a ex-dona da Daslu (Eliana Tranchesi)?

Acho que, como loja, talvez tenha essa associação à Daslu, sim (no folhetim, ela é dona de uma loja de grife, como a Daslu). Mas quanto à dona da Daslu, meu tipo físico já não é como o dela. Não houve qualquer busca por semelhança, jeito de falar, nada disso. E na trama, vários personagens são tão politicamente incorretos quanto o meu, viu? O texto do Miguel (Falabella, autor) já é assim.

Vocês são íntimos, não é?

Sim. A primeira vez que Miguel fez teatro, ele me pediu para dirigir. O primeiro filme que ele fez, eu estrelei, o Polaroides Urbanas(2008). Quando eu leio o texto dele, já o vejo falando.

Mudando de assunto, na trama, Claudia Jimenez se envolve com garotões. O que acha disso?

De se envolver com garotões (risos)? Você tem de ter paciência. Antigamente, era menos usual a mulher mais velha pegar garotos. Era mais secreto. Mas eu acredito que pode haver uma troca muito bacana, não só sexual, mas intelectual mesmo. Entre o mais jovem, cheio de energia, e o mais velho, cheio de sabedoria.

E com 68 anos, como você tem mantido a forma?

Eu moro num mesmo apartamento há 21 anos e, em cima (no terraço), tenho um deck onde bate sol. Antes, eu não ia nunca. Agora, subo umas 8h30 da manhã e fico 15 minutos por dia. Me bronzeio devagar para não machucar a pele.

O que tem aprendido com a idade?

Estou descobrindo um lugar onde dá para você ser velha. Qualquer coisa que já me desrespeitam, agora, eu digo: "Sou idosa, tenho meus direitos!".

E pela idade, tomou a iniciativa de fazer plásticas?

Ultimamente, eu não faço mais nada, mesmo! Nem tenho ido ao dermatologista. Às vezes, vejo algumas colegas minhas belíssimas, muito mais do que eu, e me dá um pouco de inveja. Mas tudo que implica em sofrimento, eu não quero mais. Não tiro nem mais a sobrancelha!

Condena algum procedimento?

Eu não condeno nada (de plásticas). Só quero ficar magra, porque daí qualquer roupa cai bem. Eu, por exemplo, hoje, não usaria nem uma roupa mais juvenil, com muito decote, braço de fora. Sou dama antiga.

É neurótica com o peso?

Todo mundo tem cuidados, né? Eu não como muita gordura. Gosto de chocolate, vinho, castanha, mas tudo pouco. A dica é: eu pego uma centrífuga de manhã, em jejum, boto couve, tomate, aipo, couve-flor, laranja, tangerina, faço um sucão e tomo em jejum. Isso depois de ficar 12 horas sem comer. Mas, olha, eu também sei cozinhar. Sei fazer bacalhoada, macarronada (risos). Só não faço mais, porque a Juraci, que trabalha há anos lá em casa, me enxota da cozinha.

Voltando à vida profissional, o que te convence a fazer uma novela?

Eu inaugurei a Globo... E fazer novela, naquela época, era muito cansativo, mas muito divertido. Mas sempre venho gravar cheia de felicidade. Encontro tantos amigos. Ontem, por exemplo, gravei algumas cenas com a Nívea Maria. Fiquei emocionada. Nós fomos irmãs em Uma Rosa com Amor, em 1974.

E você costuma declinar muitos convites na TV e nos palcos?

Ah, o Miguel (Falabella), por exemplo, é uma pessoa com quem eu vou de olhos fechados. E o (Roberto) Talma, diretor de núcleo, também. Com ele, eu fiz a Dalva de Oliveira no teatro, em 1986. Quando ele me convoca, eu vou correndo. Já com a Cininha (de Paula, diretora de ‘Aquele Beijo’), aos trancos e barrancos, a gente vai se amando. A posição do diretor é difícil. Já o ator sempre se sente rejeitado.

Você demonstra ser muito equilibrada. Tem alguma religião, algo que em que acredite?

Quem é ator há muito tempo se liga em tudo. Lê tudo, estuda tudo, tenta entender tudo. E eu também tenho alguns amigos astrólogos inteligentíssimos, que falam coisas importantes. Então, me ligo também nisso. Mas, no geral, em todas as religiões.

Hoje, você teme algo, como a morte?

Outro dia, o Chico Anysio disse: "Eu não tenho medo da morte, tenho é medo de viver, que envolve milhões de problemas, todos os dias tem de ter muita paciência. Já morrer é uma maravilha". Então, eu desfruto cada segundo do privilégio de estar viva.