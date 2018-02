A apresentadora Marília Gabriela vai deixar o SBT. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 20, ela afirmou que está contente com a decisão. Os programas gravados inéditos seguem no ar até o final de fevereiro. O programa de entrevistas no canal GNT que existe desde 1996 continua no ar e nos planos da apresentadora.

"Foi uma decisão difícil, pensei muito a respeito. Acontece que eu resolvi parar. Eu vinha amadurecendo isso do ano passado para cá. Não é que eu tenha parado de trabalhar. É que o tempo passou muito rápido. Estou sentindo outros tipos de necessidades. Decidi parar com a TV aberta porque quero me dedicar a outras interesses."

As próximas edições do De Frente com Gabi já foram gravadas e vão ao ar até 22 de fevereiro. Aos domingos, o programa será substituído pelo Conexão Repórter. Às quartas, o Programa do Ratinho será estendido e o The Noite começará mais cedo para tapar o buraco na grade.

Apresentadora já começou a ensaiar a montagem brasileira de Vanya and Sonia and Masha and Spike, peça do norte-americano Christopher Durang que retrata o universo dos textos de Anton Chekhov (19860-1904). A estreia está prevista para fevereiro, em São Paulo.

Além disso, Marília Gabriela se dedica a dois novos livros. Um deles é a continuação da obra que deu origem à série Eu que Amo Tanto, exibida no Fantástico, em 2014, sobre a relação das mulheres com o amor. Os novos contos serão transformados em série dirigida por Bruno Barreto, no GNT. "Vai haver um acréscimo, com histórias de homossexuais travestis e amigos de amigos", contou.

A apresentadora pretende ainda passar um tempo no exterior para escrever o outro livro que terá "recursos particulares par reflexões mais amplas". "Estou sentindo necessidade de respostas a alguma busca de conhecimento. O Porta dos Fundos até me gozou com essas indagações que tenho sobre a vida", diverte-se.

Segundo Fernando Pelejo, diretor de planejamento artístico do SBT, Marília pode retornar à emissora caso deseje. "Ela está saindo pela porta da frente. Nada impede que ela volte ao SBT", declarou.

Sobre o novo momento, a jornalista afirma estar satisfeita. "Eu sou profundamente implicada com o conceito de felicidade. Eu estou contente. Acho que estar exageradamente contente talvez seja a tal da felicidade. Eu não sei o que é esse negócio chamado felicidade."