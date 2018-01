Marília Gabriela reabre o 'TV Mulher' para ouvir Carmen Lúcia sobre estupro

Cristina Padiglione, O Estado de S. Paulo 04 Junho 2016 | 03h00

Marília Gabriela e a direção do canal Viva, ainda na voz de Letícia Muhana, resolveram reabrir a 2.ª edição do TV Mulher em razão do caso de estupro coletivo de uma menor, no Rio, que tem mobilizado o País. A ideia de gravar uma entrevista com a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), não cabia no prazo entre o acontecimento e o primeiro episódio, conforme Letícia comentou com a coluna poucas horas antes da estreia, na terça passada. Assim, a conversa foi registrada ontem, em Brasília, no gabinete da ministra.

A ideia de resgatar o TV Mulher, em dez edições semanais, não comporta o formato do original, feito ao vivo, diariamente, nos anos 1980, como explica o diretor do programa, Jorge Espírito Santo. Assim, as dez edições foram devidamente gravadas antes da estreia. “Mas, diante de uma situação tão importante, que mobilizou o País de uma forma tão contundente, e que tem relação direta com uma questão feminina, não dava para a gente não fazer nada”, justificou. Carmen Lúcia falou a Gabi sobre os recursos que já existem para coibir o que é uma questão séria de comportamento social, sempre tentando culpar a vítima. E refuta alegações sobre o que a vítima veste ou deixa de vestir.

Gabi aproveitou para abordar outras questões do universo feminino. Perguntou à ministra se ela já havia sofrido assédio moral, o que ela confirmou. Disse que, quando isso ocorreu, era muito jovem, e que talvez hoje tivesse outra reação. A conversa deve ocupar pelo menos 10 minutos do programa: no ar terça, às 22h30.

Senhor cidadão. Sob o testemunho do cinegrafista Leandro Pagliaro, Luiz Fernando Carvalho dirige Antonio Fagundes como coronel Afrânio para a cena do segundo embate entre ele e o filho, Martim (Lee Taylor), no Bar de Chico Criatura, na novela das 9, Velho Chico.