Marília Gabriela abraça proposta multiplataforma na web

Mãe de Ipanema. Dona Helô, eterna Garota de Ipanema, é homenageada pela filha, Ticiane, no Legendários que a Record exibe neste sábado, véspera de Dia das Mães. As duas participam do quadro Loucura Labial, em que a mãe tem de adivinhar o que diz a filha.

Num acordo inédito, a Netflix cederá ao canal francês TF1 os dois primeiros dos oito episódios de Marseille, primeira série original da companhia na França, com Gérard Depardieu. O título mergulha nos bastidores do poder, no que vem sendo chamado de House of Cards francês, e estreia hoje, para assinantes do serviço no mundo todo, inclusive aqui.

Na TF 1, os dois primeiros episódios vão ao ar no dia 12 de maio. A Netflix argumenta que é importante levar o produto a uma vitrine ao alcance de todos. De quebra, vale como degustação para angariar futuros assinantes na Europa.

‘Deborah Secco apresenta’, série criada e apresentada pela atriz para o GShow, vai ao ar pelo Canal Viva. Ela abriu as portas de sua casa e recebeu convidados como Fátima Bernardes, Bruna Surfistinha, a youtuber Jout Jout e o músico Hermeto Pascoal.

Cecil Thiré obteve nova vitória na Justiça trabalhista contra a Record, onde trabalhou entre 2005 e 2014, como pessoa jurídica.

Atendendo à decisão, a Record terá de arcar com ressarcimento de décimos terceiros, férias, FGTS e respectivas multas, calculadas de acordo com o que seria pago como funcionário de carteira assinada, como Thiré reivindica.

O ‘BBQ Brasil’ – Churrasco na Brasa, do SBT, registrou 6,2 pontos de média em abril, seu melhor saldo mensal desde a estreia.

O legado de Fernando Faro merecerá uma edição do Ver TV, programa de Laurindo Leal Filho na TV Brasil, com testemunho dos jornalistas Jotabê Medeiros e Alexandre Pavan, além da produtora Lilian Aidar. Domingo, às 23h.

O 'Masterchef Brasil’, pela Band, de novo liderou o ranking semanal de TV no Twitter, com 77 milhões de impressões, segundo medição do Kantar Ibope, de 25/4 a 1.º/5.

"Nova temporada de Bipolar Show estreia em 31/5. Marcelo Adnet é o 1.º convidado deste ano”

Michel Melamed, NO TWITTER, SOBRE SEU PROGRAMA NO CANAL BRASIL

26 duplas de candidatos participam das eliminatórias do ‘Cozinha em Guerra’, novo reality de Buddy Valastro para a Record; apenas metade delas iniciará a disputa. As gravações estão em andamento