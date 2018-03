Maria Rita larga o 'visual Santinha'

A decisão de Maria Rita (Nathália Dill) de desistir do romance com Zeca (Eriberto Leão) e seguir a vida religiosa vai durar pouco. Quando descobrir que o boiadeiro vai se casar com Rosinha (Vanessa Giácomo) e que os pais se separaram, Maria Rita fica abalada e um tanto revoltada com Deus por "deixar isso acontecer". É o ponto de partida para a moça dar uma guinada na vida.

Os vestidos românticos e comportados darão lugar a calças justas, maquiagem e decotes. Essa mudança no visual e no comportamento também vai mexer com o imaginário dos homens da pacata Paraíso.

Santinha resolve ir morar na pensão com a mãe, que não se conforma com a mudança da filha. Já Antero (Mauro Mendonça) continua na fazenda e volta a ser o grande amigo e conselheiro da filha, que passará por uma fase bastante conturbada.