Maria Paula pode abandonar Claudius

Maria Paula (Marjorie Estiano) ganhará um novo fã. Além do eterno apaixonado Claudius (Caco Ciocler), o deputado federal Narciso Tellerman (Marcos Winter) também vai ficar vidrado na mocinha de Duas Caras. Os dois se conhecem na universidade, no dia em que Maria Paula busca informações sobre Adalberto Rangel (Dalton Vigh). Como não descobre nada sobre o malandro, ela cai no choro e é amparada por Branca (Susana Vieira) e por Narciso, que ficam comovidos pela história. Veja também: Júlia declara guerra a Juvenal Dira Paes está grávida e deixa a novela Solidária, Branca se oferece para pagar a passagem de Maria Paula a São Paulo, e Narciso faz questão de levá-la ao aeroporto. Chateada por não ter encontrado nenhuma pista, Paula nem percebe os olhares apaixonados do deputado. Quando Maria Paula se mudar definitivamente para o Rio, os dois se reencontrarão, para desespero de Claudius, que sofrerá com medo de perder sua amada.