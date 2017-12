Marco regulatório europeu pode ajudar a reger Netflix no Brasil Perguntado sobre a criação de um marco regulatório para o setor de vídeo sob demanda no Brasil, durante o RioContentMarket (RCM), o presidente da Ancine, Manoel Rangel, disse que a agência vai detalhar suas primeiras ideias nesta sexta, em painel da diretora da Ancine, Rosana Alcântara, no mesmo RCM. Adiantou, no entanto, que a Europa já tem um marco regulatório para o setor, ainda sob polêmica. “Esse cenário apenas se acentuará”, disse, “e todos” – TV aberta e paga – terão de “dialogar com essa nova forma de consumo de audiovisual”. A TV paga pressiona a Ancine para exigir de empresas como Netflix isonomia tributária, de conteúdo e serviços. Rangel garante que essa conta não sobrará para o consumidor. Em ritmo de festa. Oitenta anos feitos, Carlos Alberto de Nóbrega ganha Parabéns a Você na Praça É Nossa de hoje, no SBT, com bolo levado por sua Andréa Nóbrega e a presença de todos os filhos – Maria Fernanda, João Victor, Carlos Alberto de Nóbrega Filho, Marcelo, Vinícius e Maurício. Gérard Depardieu se junta ao time de estrelas da gastronomia do GNT. O canal comprou a série Bon Apetit!, produção francesa gravada pelo ator em viagem por seis países: França, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, sempre comendo. ‘Zupt! com Senninha’, animação curtinha já vista no Discovery Kids, estará também nos intervalos da TV Cultura a partir do dia 21, data em que Ayrton Senna completaria 56 anos. A produção é da Super Toons. ‘Turbinados’, programa do Discovery Turbo, ganha 2.ª temporada, com produção da Moonshot. Por falar em Moonshot, a produtora realiza, para o canal Universal, a série 171, sobre três gerações de uma família chefiada por um golpista, que convive sob o mesmo teto do filho, ético, e um neto adolescente, de caráter em formação. Marcos Caruso é o ator dos sonhos de Paulo Barata, diretor do Universal, para o papel do avô. A vida do ex-lutador Adilson Maguila, que hoje sofre de Alzheimer, pode virar minissérie na Record. O projeto é de Antonio Guerreiro, que biografou o ex-atleta. Ana Hissa, há dois anos como correspondente internacional dos canais Combate e SporTV, em Las Vegas, nos Estados Unidos, está de volta ao Brasil e passa o bastão para Ben-Hur Correia. Ele assume a produção de conteúdos exclusivos sobre UFC. Ilze Scamparini entrevistou o procurador responsável pela Operação Mãos Limpas, na Itália, Antonio Di Pietro, para a Globonews. Vai ao ar hoje, às 23h30. Diz ele: “A corrupção é como um casamento. Você precisa de duas pessoas. A diferença é que, no casamento, você se casa por amor e, na corrupção, você se ‘casa’ por interesse”. 3 personagens de ‘A Regra do Jogo’ gravarão cenas como se fossem o assassino de Gibson (José de Abreu), para manter o suspense. O expediente vai até sexta, dia do último capítulo “Não queremos o ‘Dr. House’ brasileiro ou o ‘Law & Order’ brasileiro, porque nós já temos o original” Paulo Barata, DIRETOR DO UNIVERSAL CHANNEL, A UMA PLATEIA DE PRODUTORES NO RIOCONTENTMARKET