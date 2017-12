Marco Nanini se transforma em gueixa na novela das 6

Mais uma safra para 'Retrovisor': Hans Staden, Gregório de Matos, Maurício de Nassau, Cipriano Barata, Imperatriz Leopoldina, Líbero Badaró, Princesa Isabel, Cruz e Souza, Deodoro da Fonseca, Barata Ribeiro, Roberto Landell de Moura, Olavo Bilac, Carlos Chagas, Olga Benário Prestes, Teodoro Sampaio, Carmen Miranda e Cândido Rondon são alguns dos personagens propostos por Paulo Markun para uma 3.ª temporada de Retrovisor. O programa, um talk-show em que ele “entrevista” personalidades que foram relevantes para a História do Brasil, todos mortos, interpretados por atores, traz à tona trechos da história do País, pelo Canal Brasil. O projeto depende de aval da Ancine e leis de incentivo para seguir adiante.

'Velho Chico’perdeu parte da audiência cativada na estreia, mas permanece com média superior ao saldo dos primeiros capítulos das antecessoras. A trama estreou com 35 pontos, caiu para 34 na terça e foi a 30 na quarta e quinta-feira.

Assim, a média dos quatro capítulos iniciais foi de 33 pontos, acima do mesmo período em A Regra do Jogo (29), Babilônia (30) e Em Família (31), segundo o Kantar Ibope na Grande São Paulo.

Por falar em ‘A Regra do Jogo’, Tony Ramos gravou o Altas Horas, na quinta, 17, para o próximo sábado, e foi saudado com o lema de Zé Maria, seu personagem até a semana passada: “Vitória na Guerra, Tony!”, ouviu o ator, ao deixar o cenário, após o fim da gravação.

O sexteto de ‘Friends’ reunido para um revival e a volta de Gilmore Girls no Netflix inspiraram o PayPal, empresa de pagamentos eletrônicos, a calcular quanto os personagens das duas séries gastaram em xícaras de café.

Conclusão: Phoebe, Monica, Joey, Ross, Chandler e Rachel, que passavam boa parte do tempo na cafeteria Central Perk, no icônico sofá laranja, consumiram duas xícaras em cada um dos 236 episódios da série. Considerando o custo de US$ 3,50 por xícara, o sexteto gastou US$ 9.912 em 10 temporadas – ou US$ 1.652 por cabeça.

Já Lorelai e Rory, mãe e filha em Gilmore Girls, também tomaram duas xícaras de café em cada um dos 153 episódios da série – uma em casa, calculado em US$ 0,50, e outra no diner Luke’s, ao custo de US$ 2,50. Assim, a dupla gastou apenas US$ 765 per capita.

Delfim Netto está no Canal Livre deste domingo, 20, apresentado por Fábio Pannunzio. A colunista do Estado, Sônia Racy, participa da mesa, ao lado de Eduardo Oinegue e do diretor de Jornalismo da Band, Fernando Mitre.

90% das piadas do programa ninguém entende, pois ninguém sabe do que se trata”

Boni, EX- CHEFÃO DA GLOBO, SOBRE O QUE CHAMA DE ‘PIADAS INTERNAS DO ‘TÁ NO AR’, EM ENTREVISTA À RÁDIO JOVEM PAN

3 coproduções recentes do Canal Brasil entram no vídeo sob demanda da NET, GVT e Oi: ‘Sambabook – Dona Ivone Lara’ (1º/4), o filme ‘Boi Neon’ (14/4) e o doc ‘Eu Sou Carlos Imperial’ (17/4)