Marco Luque estreia na Globo dia 16, pelo 'Altas Horas' Marco Luque tem data para chegar à tela da Globo: a partir de 16 de abril, ele passa a integrar o elenco do Altas Horas, com múltiplas funções. O humorista atuará em cenas externas, gravadas para o programa de Serginho Groisman, brincará de fazer dublagens e também revezará seus personagens no centro da arena. É o caso de Mary Help, empregada doméstica que lhe serviu para a gravação de um piloto, que entrará em cena para breves participações. Assim como a sexóloga Laura Muller, que aparece para responder a perguntas da plateia, Mary também contemplará as dúvidas do público local a respeito de seu ofício. Outros personagens aparecerão por lá, com proposta similar.