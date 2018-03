Março começa com 2 estreias

Lipstick Jungle está na corda bamba. Até o fechamento desta edição, quinta-feira, a NBC não havia cancelado oficialmente a série estrelada por Brooke Shields, Lindsay Price e Kim Raver. Brooke andou dizendo por aí que Lipstick vai continuar. No entanto, Lindsay Price já é cotada para o piloto da série Eastwick, da ABC, e a personagem de Kim Raver em 24 Horas, Audrey, continua sem fim definido e ainda presente nas lembranças de Jack Bauer (Kiefer Sutherland). Cancelada ou não, Lipstick, de Candace Bushnell (Sex and the City) retorna à Fox nesta quinta-feira, às 22 horas para sua 2ª temporada. O primeiro episódio traz a consequência da infidelidade de Nico (Kim Raver) e a continuação da tensão entre Victory Ford (Lindsay Price) e Joe Bennett (Andrew McCarthy). A novidade está na família de Wendy (Brooke Shields), que receberá a mãe em casa, papel da veterana Mary Tyler Moore. A atriz Rosie Perez também está na série. CANADENSE Esta semana também marca a estreia quase mundial de The Listener, que a Fox traz amanhã, às 21 horas. Trata-se de uma coprodução canadense com a Fox International Channels e a NBC, que acompanha a vida do paramédico Toby Logan (Craig Olejnik), que consegue ler a mente das pessoas - habilidade útil em seu trabalho. A única pessoa que conhece o segredo de Toby é o dr. Ray Mercer (Colm Feore, de 24 Horas: A Redenção). Enquanto o paramédico salva vidas e ajuda pessoas com o seu dom, ele tenta descobrir pistas sobre seu passado.