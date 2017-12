Márcio Atala apresenta série da BBC, sobre peso, para o 'Fantástico'

Roda de samba. Maria Rita e Zeca Pagodinho se afagam em dueto de Conselho para a nova safra do Globo de Ouro do Canal Viva. Sozinho, ele fez pot-pourri com Verdade, Vai Vadiar e Faixa Amarela, e ela sola Coração Leviano, Foi um rio que passou em minha vida e Timoneiro. No ar em julho.

Juliano Enrico, o criador da série Irmão do Jorel, no Cartoon Network, amplia seu expediente na Turner ao estrear um novo programa no canal TBS. Bom contador de histórias, o ex-VJ da MTV comandará em breve, no outro canal do grupo, o programa Caravana no Ar.

A ESPN Brasil se prepara para exercer novamente o papel de anfitriã para as ESPNs do mundo todo que logo desembarcam no Brasil para a Rio 2016, como aconteceu durante a Copa. Desta vez, os brasileiros reforçam para os visitantes os cuidados com o vírus zika e a gripe H1N1.

Contra a intolerância e o preconceito nas redes sociais, a drag queen Deena Love, o Pedro Novas, que participou do The Voice Brasil em 2014, fez um videoclipe especialmente para uma campanha do Ministério Público de São Paulo.

“Quem se dá bem com gente se dá bem na vida”, anuncia a causa, criada em parceria com a agência VML. O filme está no YouTube: http://bit.ly/1VbjDDh.

“Um senador fictício, um pragmático cínico de um partido sem cor política, daqueles que se formam de olho no balcão de negócios”. É assim que Maria Adelaide Amaral descreve o personagem de Otávio Augusto em A Lei do Amor, próxima novela das 9 da Globo.

Olivier Anquier lançará em livro a temporada do Diário de Olivier, do GNT, gravada em Bocaina.

Um possível governo Temer é visto com insegurança pela turma do audiovisual. Apesar das queixas de demora para o aval de seus projetos na Ancine, a agência tem contemplado produtores independentes e canais de TV com um volume de verba que pode emagrecer substancialmente, até por causa do boato sobre a possível junção entre os ministérios da Educação e da Cultura, de onde saem todas as políticas do gênero.