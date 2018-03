De mocinho enganado na Globo a vilões da pesada na Record: Marcelo Serrado será da turma do mal de novo, na próxima novela da Record, Poder Paralelo. Seu personagem, Bruno Vilar, consegue subir na vida graças ao casamento com a ricaça Maura (Adriana Garambone). Ele se faz passar por um homem de família, que segue os bons costumes, mas, aos poucos, vai mostrar que não é nada do que aparenta.