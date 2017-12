Marcelo permanece na liderança do Big Brother Brasil

O médico mineiro Marcelo continua na liderança do Big Brother Brasil. Na semana passada, ele venceu a disputa sobre conhecimentos gerais. Nesta quinta-feira, ele conseguiu vencer uma prova de resistência. A primeira eliminada foi Thatiana e ela está automaticamente no próximo paredão. A prova pela liderança, que durou duas horas, consistia em ficar o maior tempo possível imóvel em um cubículo de vidro. Um sensor disparava uma sirene quando algum brother se mexia e ele era eliminado. Bial anunciou, apenas para os telespectadores, que o primeiro a ser eliminado disputará o próximo paredão. Os participantes só serão avisados disso no domingo. O único jeito de Thatiana se livrar da berlinda é pelo Big Fone. A pessoa que atender a ligação nesta sexta-feira não poderá contar o segredo. Se contar, ela ficará no lugar da brasiliense.