Marcelo e Rafinha disputam o paredão do BBB

O psiquiatra Marcelo e Rafinha vão disputar o paredão desta terça-feira, 11, do Big Brother Brasil. Marcelo foi indicado pela líder da semana, Thatiana. Nathália e Rafinha receberam dois votos cada um da casa e a líder resolveu mandá-lo para a berlinda. Rafinha, o anjo da semana, imunizou a cajuína Gyselle. Ele poderia ter se auto-imunizado, se Marcelo, ao atender o Big Fone, não o tivesse escolhido para usar uma camiseta amarela. A camiseta o impedia de ser imunizado. Na tarde deste domingo, Marcelo brigou com a miss Rio Grande do Sul. Ela era a única participante que ainda está na casa que o médico não havia discutido. Ele disse para Nathália que sentia que ela passaria uma rasteira nele assim que tivesse oportunidade. Após a discussão, a miss foi para o quarto e chorou. Ao desabafar com Thatiana, ela disse se sentir "uma trouxa".