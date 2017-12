Marcelo é o novo líder no Big Brother Brasil

Marcelo venceu a sexta prova do líder do Big Brother Brasil na noite desta quinta-feira, 14. Com isso, ele será o próximo a indicar alguém para o paredão de domingo e vai dormir em quarto especial, com mais duas pessoas. O médico é o primeiro homem a liderar a casa. Antes dele, Juliana, Bianca, Gyselle, Thalita e Tatiana já ocuparam o posto. Foi uma prova de conhecimentos gerais com perguntas indicadas pelos espectadores durante a semana. O nível das questões era da 1ª à 5ª série do ensino fundamental e incluía temas como capitais de Estados brasileiros e contas simples de matemática. Cada questão tinha três alternativas e valia 10 ou 20 pontos, indicados por Pedro Bial na hora. Quem chegasse a 150 pontos primeiro venceria. O médico chegou a ficar empatado com Marcos durante as cinco últimas questões. Marcelo levou a liderança graças a resposta errada de Marcos em uma questão de matemática.