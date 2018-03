Marcelo é eliminado do BBB com 71% dos votos

Marcelo foi eliminado do BBB 8 no paredão desta terça-feira, 11. O mineiro foi eliminado do programa com 71% dos 44 milhões de votos do paredão contra o músico Rafinha. Marcelo foi indicado pela líder Thatiana. Na votação da casa Rafinha recebeu o mesmo número de votos que Natália, e Thati decidiu colocá-lo na berlinda. Marcelo é o nono eliminado do jogo e restam agora cinco concorrentes ao prêmio de R$ 1 milhão. Este foi o terceiro paredão do médico no reality show. Ele havia vencido os paredões triplos da quinta semana contra Bianca e Felipe, quando a produtora de moda acabou eliminada; e da semana passada, em que disputou com Juliana e Gyselle o direito de permanecer na casa e Juliana deixou o programa. O músico Rafinha sobreviveu ao segundo paredão - na segunda semana do jogo derrotara o estudante Rafael "galego". A passagem de Marcelo no programa foi marcada por algumas polêmicas. Logo nos primeiros dias de confinamento surgiu a informação de que, apesar de o médico se apresentar como psiquiatra, ele ainda não possui o título de especialista. Na saída do confinamento, o mineiro disse para o apresentador Pedro Bial que, mesmo tendo se exposto demais em rede nacional, pretende seguir a carreira. Também no início do programa, Marcelo afirmou que é homossexual. Depois, entretanto, confirmou sentir atração pela modelo Gyselle, de quem ficou amigo na casa. Na entrevista pré-paredão, disse que já teve várias fases: "estava gay" antes de entrar na casa, mas agora vive uma "fase heterossexual". Enquanto o médico falava, a máquina da verdade usada na entrevista dizia que as declarações eram mentirosas. Discussões Marcelo também teve atritos com vários participantes, que renderam os melhores momentos desta edição do programa. Com Rafinha, no início do jogo, se desentendeu por causa de Gyselle. "Se quiser algo com ela vai ter que se falar com o papai aqui", disse. A situação provocou o afastamento dos concorrentes. Depois, brigou com Fernando, porque o "pitboy" voltou nele para deixar a casa. Por pouco a discussão não terminou em agressão física. Thatiana também se envolveu em uma bate-boca com o médico. Pressionada, depois da discussão ela acabou revelando que já beijou mulheres. Até com a amiga Gyselle o médico se desentendeu. "Quero ver o que você vai fazer quando descobrirem o que você fazia para ganhar a vida fora do Brasil", disse Marcelo, fazendo referência à época em que a modelo morava no exterior.