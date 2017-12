Marcelo, Bianca e Felipe disputam o paredão no BBB

O paredão da próxima terça-feira será disputado por Bianca, Marcelo e Felipe. Thatiana, a líder da semana, escolheu a carioca. Marcelo foi indicado pelo Big Fone e Felipe ficou empatado com mais duas pessoas na casa e recebeu o voto de minerva da líder. Fernando foi imunizado pelo anjo da semana, Bianca. Na quinta-feira, Marcelo atendeu o telefone da casa e escolheu duas pessoas para ficarem algemadas com ele até este domingo. Uma dessas pessoas deveria auto-indicar-se para o paredão e o médico preferiu enfrentar o voto do público. Natália, Felipe e Gysele receberam dois votos cada um da casa e Thatiana teve que escolher quem disputaria o paredão. Ela optou pelo paulistano Felipe.