Globo de discoteca lunar

"Talvez o melhor vídeo da campanha ?In an Absolut World?. A música acompanha o suspense, que termina no que seria talvez a festa dos nossos sonhos." (tinyurl.com/righi1)

Videoclipe

Ready for the Weekend

"O novo single do Calvin Harris tem no clipe uma mistura bem interessante entre cores, vídeo, fotografia e, como não pode faltar em suas coisas, mulheres." (tinyurl.com/righi2)