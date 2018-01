'Máquina Mortífera' se transformará em série de televisão

A franquia cinematográfica de ação Máquina Mortífera, protagonizada por Mel Gibson e Danny Glover, será adaptada para a televisão pelo estúdio FOX, informou o site The Hollywood Reporter.

A série girará em torno do policial texano e ex-membro dos fuzileiros navais, Martin Riggs (originalmente interpretado por Gibson), que, após perder sua esposa e seu bebê, se muda para Los Angeles para começar do zero.

Na nova cidade, Riggs é designado como novo parceiro do detetive Roger Murtaugh (papel encarnado por Glover), que deve evitar qualquer situação de estresse em sua vida após ter sofrido recentemente um ataque cardíaco.

O projeto terá roteiro de Matt Miller (Forever, Chuck) e na série não estarão envolvidos os produtores da saga cinematográfica, mas, segundo o site, estes deram sinal verde à adaptação.

O filme original, dirigido por Richard Donner e lançado em 1987, arrecadou US$ 120 milhões no mundo todo e originou três continuações (1989, 1992 e 1998). Esses filmes, também dirigidas por Donner, arrecadaram no total mais de US$ 800 milhões.