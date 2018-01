Máquina da verdade Polígrafo ou detector de mentiras, como preferir. Muito mais do que as festanças, esse parece ser o verdadeiro trunfo da oitava edição do ?Big Brother Brasil?. Adotado como teste na edição passada, a máquina que aponta se os participantes estão falando mentiras por meio de reações detectadas no organismo deles fará parte do paredão do ?BBB8?. Pedro Bial agora irá entrevistar os dois candidatos à eliminação semanal utilizando o detector de mentiras, que terá seus resultados visualizados em tempo real pelo público. Na sétima edição, a máquina era usada apenas quando os participantes iam ao confessionário votar, o que permanece no ?BBB8?. Esses detectores apontam as mentiras por meio de análise de voz, pulsação, temperatura corporal e respiração. Mas há quem consiga enganar até a máquina.